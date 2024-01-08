Влучання по Харкову стали наслідком прориву ППО – Коваленко

Росіяни цинічно та з маніакальною витримкою накопичували боєкомплект та планували максимально синхронізовані удари перед Новим роком, на Новий рік та після НГ. Сьогодні вони завдали удару на Різдво, яке святкують у ці дні в культі РПЦ. Основний удар припав по Харкову, Кривому Рогу, Запоріжжю та Дніпру. Практично всі влучання стали наслідком прориву ППО засобами ураження, перехоплення яких технічно в цих областях було неможливим через відсутність відповідних ЗРК.