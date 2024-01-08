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Влучання по Харкову стали наслідком прориву ППО – Коваленко

Події 11:58   08.01.2024
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
Влучання по Харкову стали наслідком прориву ППО – Коваленко

Росіяни цинічно та з маніакальною витримкою накопичували боєкомплект та планували максимально синхронізовані удари перед Новим роком, на Новий рік та після НГ. Сьогодні вони завдали удару на Різдво, яке святкують у ці дні в культі РПЦ. Основний удар припав по Харкову, Кривому Рогу, Запоріжжю та Дніпру. Практично всі влучання стали наслідком прориву ППО засобами ураження, перехоплення яких технічно в цих областях було неможливим через відсутність відповідних ЗРК.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 11:58;

  • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни цинічно та з маніакальною витримкою накопичували боєкомплект та планували максимально синхронізовані удари перед Новим роком, на Новий рік та…".