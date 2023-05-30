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Нічна атака “Шахедів”: у Києві “приліт” у багатоповерхівку, є жертви (фото)

Події 07:42   30.05.2023
Оксана Горун
Нічна атака “Шахедів”: у Києві “приліт” у багатоповерхівку, є жертви (фото) Фото: КМВА

Вночі армія РФ вкотре атакувала Україну за допомогою “Шахедів”. Над столицею їх збили 20. Але через падіння уламків виникли пожежі, також частково зруйновано багатоповерхівку. Людей ще шукають під завалами.

“Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу “Shahed”. Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється”, – повідомив вранці Генштаб ЗСУ.

Поки що про масштабні наслідки поінформувала влада столиці.

“За останні 24 години ворог здійснив вже 3 напади. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БпЛА. Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами “Shahed”, написав  начальник КМВА Сергій Попко.

За його даними, над Києвом збили понад 20 “Шахедів”. Через падіння уламків є руйнування та жертви. Найбільш суттєві наслідки атаки – у Голосіївському районі столиці.

“Через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами”, — повідомив Попко.

Наслідки нічної атаки Шахедів по Києву 30 травня 2023

Також, за даними КМВА, у Печерському та Дарницькому районах уламки пошкодили автомобілі. У Дарницькому спалахнув приватний будинок. У Дніпровському районі уламки, що горять, впали на зелену зону. У Подільському – на нежитлову забудову. У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.

Наслідки нічної атаки Шахедів по Києву 30 травня 2023 2

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“На всіх місцях працюють екстрені служби. Дані оперативного зведення про потерпілих та руйнування оновлюються”, – зазначив Попко.

Про руйнування в інших регіонах країни наразі невідомо. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збиття “Шахеда” над областю. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував, що над регіоном фіксували проліт “Шахедів”, працювала ППО.

У Генштабі, підбиваючи підсумки атак за добу (за винятком нічної), повідомили, що ППО знищила над Україною 36 з 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 30 з 38 “Шахедів”. Також вдень над Києвом збили 11 із 11 випущених 11 “Іскандерів”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 07:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ вкотре атакувала Україну за допомогою “Шахедів”. Над столицею їх збили 20. Але через падіння уламків виникли пожежі, також частково зруйновано багатоповерхівку. Людей ще шукають під завалами".