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Ночная атака «Шахедов»: в Киеве «прилет» в многоэтажку, есть жертвы (фото)

Происшествия 07:42   30.05.2023
Оксана Горун
Ночная атака «Шахедов»: в Киеве «прилет» в многоэтажку, есть жертвы (фото) Фото: КГВА

Ночью армия РФ очередной раз атаковала Украину с помощью «Шахедов». Над столицей их сбили 20. Но из-за падения обломков возникли пожары, также частично разрушена жилая многоэтажка. Людей еще ищут под завалами.

«Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа «Shahed». Информация о последствиях этой атаки уточняется, — сообщил утром Генштаб ВСУ.

Пока о масштабных последствиях проинформировали власти столицы.

«За последние 24 часа враг совершил уже три нападения. Причем противник постоянно меняет оружие для атаки. После комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА. Эта крайняя воздушная атака, 17-я с начала месяца, была предварительно осуществлена исключительно баражирующими боеприпасами «Shahed».
Нападение было массированным, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась почти три часа!» — написал начальник КГВА Сергей Попко.

По его данным, над Киевом сбили более 20 «Шахедов». Из-за падения обломков есть разрушения и жертвы. Наиболее существенные последствия атаки — в Голосеевском районе столицы.

«Из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы в отношении людей под возможными завалами», — сообщил Попко.

Последствия ночной атаки Шахедов по Киеву 30 мая 2023
Фото: КГВА

Также, по данным КГВА, в Печерском и Дарницком районах обломки повредили автомобили. В Дарницком загорелся частный дом. В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону. В Подольском – на нежилую застройку. В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.

Последствия ночной атаки Шахедов по Киеву 30 мая 2023 2
Фото: КГВА

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«На всех местах работают экстренные службы. Данные оперативной сводки о потерпевших и разрушениях обновляются», — отметил Попко.

О разрушениях в других регионах страны на данный момент неизвестно. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о сбитии «Шахеда» над областью. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец проинформировал, что над регионом фиксировали пролет «Шахедов», работала ПВО.

В Генштабе, подводя итоги атак за сутки (исключая ночную) сообщили, что ПВО уничтожила над Украиной 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 «Шахедов». Также днем над Киевом сбили 11 из выпущенных 11 «Искандеров».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 07:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ очередной раз атаковала Украину с помощью «Шахедов». Над столицей их сбили 20. Но из-за падения обломков возникли пожары, также частично разрушена жилая многоэтажка. Людей еще ищут под завалами".