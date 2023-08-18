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Збільшили фінансування бригад ЗСУ у Харкові на 12,5 мільйона грн. – Терехов

Суспільство 17:35   18.08.2023
Оксана Якушко
Збільшили фінансування бригад ЗСУ у Харкові на 12,5 мільйона грн. – Терехов

З початку повномасштабного вторгнення на потреби військових із бюджету Харкова перерахували вже 825 мільйонів гривень, повідомив мер Ігор Терехов.

«Сьогодні на сесії ми збільшили фінансування підрозділів ЗСУ ще на 12,5 мільйона гривень. Всього ж з початку повномасштабного вторгнення на потреби військових з міського бюджету було перераховано вже 825 мільйонів гривень», – заявив голова Харківської міськради.

Читайте також: До бюджету Харкова внесли зміни: на що виділили гроші

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку повномасштабного вторгнення на потреби військових із бюджету Харкова перерахували вже 825 мільйонів гривень, повідомив мер Ігор Терехов.".