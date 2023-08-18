Збільшили фінансування бригад ЗСУ у Харкові на 12,5 мільйона грн. – Терехов
З початку повномасштабного вторгнення на потреби військових із бюджету Харкова перерахували вже 825 мільйонів гривень, повідомив мер Ігор Терехов.
«Сьогодні на сесії ми збільшили фінансування підрозділів ЗСУ ще на 12,5 мільйона гривень. Всього ж з початку повномасштабного вторгнення на потреби військових з міського бюджету було перераховано вже 825 мільйонів гривень», – заявив голова Харківської міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку повномасштабного вторгнення на потреби військових із бюджету Харкова перерахували вже 825 мільйонів гривень, повідомив мер Ігор Терехов.".