В Харькове увеличили финансирование бригад ВСУ на 12,5 млн грн. – Терехов
Фото: lb.ua
С начала полномасштабного вторжения на нужды военных из бюджета Харькова перечислили уже 825 миллионов гривен, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Сегодня на сессии мы увеличили финансирование подразделений ВСУ еще на 12,5 миллионов гривен. Всего же с начала полномасштабного вторжения на нужды военных из городского бюджета было перечислено уже 825 миллионов гривен», – заявил председатель Харьковского горсовета.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения на нужды военных из бюджета Харькова перечислили уже 825 миллионов гривен, сообщил мэр Игорь Терехов.".