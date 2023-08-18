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В Харькове увеличили финансирование бригад ВСУ на 12,5 млн грн. – Терехов

Общество 17:35   18.08.2023
Оксана Якушко
В Харькове увеличили финансирование бригад ВСУ на 12,5 млн грн. – Терехов Фото: lb.ua

С начала полномасштабного вторжения на нужды военных из бюджета Харькова перечислили уже 825 миллионов гривен, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Сегодня на сессии мы увеличили финансирование подразделений ВСУ еще на 12,5 миллионов гривен. Всего же с начала полномасштабного вторжения на нужды военных из городского бюджета было перечислено уже 825 миллионов гривен», – заявил председатель Харьковского горсовета.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 17:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения на нужды военных из бюджета Харькова перечислили уже 825 миллионов гривен, сообщил мэр Игорь Терехов.".