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Понад півсотні п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні

Суспільство 13:13   28.08.2023
Вікторія Яковенко
Понад півсотні п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Патрульні повідомили, як минули вихідні в Харківській області.

«За минулі вихідні патрульні опрацювали 648 викликів, виявили 52 водія з ознаками сп’яніння, виявили 13 осіб, які мали ймовірно, наркотичні речовини, склали 506 постанов, з яких 468 за порушення ПДР», – навели статистику в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Нагадаємо, за денну зміну у суботу, 26 серпня, на Харківщині патрульні склали 19 протоколів на водіїв з ознаками сп’яніння.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 13:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні повідомили, як минули вихідні в Харківській області.".