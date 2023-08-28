Понад півсотні п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Патрульні повідомили, як минули вихідні в Харківській області.
«За минулі вихідні патрульні опрацювали 648 викликів, виявили 52 водія з ознаками сп’яніння, виявили 13 осіб, які мали ймовірно, наркотичні речовини, склали 506 постанов, з яких 468 за порушення ПДР», – навели статистику в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Нагадаємо, за денну зміну у суботу, 26 серпня, на Харківщині патрульні склали 19 протоколів на водіїв з ознаками сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні повідомили, як минули вихідні в Харківській області.".