Понад півсотні п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні

Патрульні повідомили, як минули вихідні в Харківській області.

«За минулі вихідні патрульні опрацювали 648 викликів, виявили 52 водія з ознаками сп’яніння, виявили 13 осіб, які мали ймовірно, наркотичні речовини, склали 506 постанов, з яких 468 за порушення ПДР», – навели статистику в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Нагадаємо, за денну зміну у суботу, 26 серпня, на Харківщині патрульні склали 19 протоколів на водіїв з ознаками сп’яніння.