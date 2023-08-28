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Более полусотни пьяных водителей выявили на Харьковщине за выходные

Общество 13:13   28.08.2023
Виктория Яковенко
Более полусотни пьяных водителей выявили на Харьковщине за выходные Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Патрульные сообщили, как прошли выходные в Харьковской области.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 648 вызовов, выявили 52 водителя с признаками опьянения, обнаружили 13 человек, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 506 постановлений, из которых 468 за нарушение ПДД», — привели статистику в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Напомним, за дневную смену в субботу, 26 августа, в Харьковской области патрульные составили 19 протоколов на водителей с признаками опьянения.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 13:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные сообщили, как прошли выходные в Харьковской области.".