Более полусотни пьяных водителей выявили на Харьковщине за выходные

Патрульные сообщили, как прошли выходные в Харьковской области.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 648 вызовов, выявили 52 водителя с признаками опьянения, обнаружили 13 человек, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 506 постановлений, из которых 468 за нарушение ПДД», — привели статистику в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Напомним, за дневную смену в субботу, 26 августа, в Харьковской области патрульные составили 19 протоколов на водителей с признаками опьянения.