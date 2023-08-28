Более полусотни пьяных водителей выявили на Харьковщине за выходные
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Патрульные сообщили, как прошли выходные в Харьковской области.
«За прошедшие выходные патрульные обработали 648 вызовов, выявили 52 водителя с признаками опьянения, обнаружили 13 человек, которые имели, вероятно, наркотические вещества, составили 506 постановлений, из которых 468 за нарушение ПДД», — привели статистику в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Напомним, за дневную смену в субботу, 26 августа, в Харьковской области патрульные составили 19 протоколов на водителей с признаками опьянения.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Более полусотни пьяных водителей выявили на Харьковщине за выходные»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные сообщили, как прошли выходные в Харьковской области.".