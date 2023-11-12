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Росіяни наносили удари С-300 по Харківщині із Бєлгорода – Мельник

Події 19:50   12.11.2023
Оксана Якушко
Росіяни наносили удари С-300 по Харківщині із Бєлгорода – Мельник Фото: скрін відео

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що Харківщину обстріляли ракетами С-300.

 

«На даний момент – чисто. Ворог вчергове здійснив ракетний обстріл із Белгорода, із ЗРК С-300. Загроза подальших пусків залишається. Не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!» – повідомив Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 19:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що Харківщину обстріляли ракетами С-300.".