Росіяни наносили удари С-300 по Харківщині із Бєлгорода – Мельник
Фото: скрін відео
Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що Харківщину обстріляли ракетами С-300.
«На даний момент – чисто. Ворог вчергове здійснив ракетний обстріл із Белгорода, із ЗРК С-300. Загроза подальших пусків залишається. Не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки!» – повідомив Мельник.
Читайте також: Харків’яни чують вибухи – окупанти завдають ракетних ударів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Бєлгород, ракета, россияне, С-300, Сергей Мельник, удар, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни наносили удари С-300 по Харківщині із Бєлгорода – Мельник»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 19:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що Харківщину обстріляли ракетами С-300.".