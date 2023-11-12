Россияне нанесли удары С-300 по Харьковщине из Белгорода – Мельник

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что Харьковщину обстреляли ракетами С-300.

«На данный момент – чисто. Враг в очередной раз произвел ракетный обстрел из Белгорода, с ЗРК С-300. Угроза дальнейших пусков остается. Не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности!» – сообщил Мельник.