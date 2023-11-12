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Россияне нанесли удары С-300 по Харьковщине из Белгорода – Мельник

Происшествия 19:50   12.11.2023
Оксана Якушко
Россияне нанесли удары С-300 по Харьковщине из Белгорода – Мельник

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что Харьковщину обстреляли ракетами С-300.

«На данный момент – чисто. Враг в очередной раз произвел ракетный обстрел из Белгорода, с ЗРК С-300. Угроза дальнейших пусков остается. Не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности!» – сообщил Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 19:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что Харьковщину обстреляли ракетами С-300.".