Россияне нанесли удары С-300 по Харьковщине из Белгорода – Мельник
Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что Харьковщину обстреляли ракетами С-300.
«На данный момент – чисто. Враг в очередной раз произвел ракетный обстрел из Белгорода, с ЗРК С-300. Угроза дальнейших пусков остается. Не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности!» – сообщил Мельник.
Читайте также: Харьковчане слышат взрывы — оккупанты наносят ракетные удары
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бєлгород, Белгород, ракета, россияне, С-300, Сергей Мельник, удар, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне нанесли удары С-300 по Харьковщине из Белгорода – Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 19:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что Харьковщину обстреляли ракетами С-300.".