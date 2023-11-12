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Харьковчане слышат взрывы — оккупанты наносят ракетные удары

Происшествия 19:33   12.11.2023
Оксана Якушко
Харьковчане слышат взрывы — оккупанты наносят ракетные удары Фото: Вадим Беликов

Бригадный генерал Сергей Мельник призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях.

«Враг наносит удары – оставайтесь в укрытиях», — призвал бригадный генерал Сергей Мельник.

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Два взрыва в Харькове прогремели около 19:20 — один за другим. После первого раздалась воздушная тревога. ГУ Нацполиции в Харьковской области предупредило, что о попаданиях вражеских снарядов и пострадавших необходимо сообщать на спецлинию 102.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 19:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригадный генерал Сергей Мельник призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях".