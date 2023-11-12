Харьковчане слышат взрывы — оккупанты наносят ракетные удары

Бригадный генерал Сергей Мельник призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях.

«Враг наносит удары – оставайтесь в укрытиях», — призвал бригадный генерал Сергей Мельник.

Два взрыва в Харькове прогремели около 19:20 — один за другим. После первого раздалась воздушная тревога. ГУ Нацполиции в Харьковской области предупредило, что о попаданиях вражеских снарядов и пострадавших необходимо сообщать на спецлинию 102.