Харьковчане слышат взрывы — оккупанты наносят ракетные удары
Фото: Вадим Беликов
Бригадный генерал Сергей Мельник призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях.
«Враг наносит удары – оставайтесь в укрытиях», — призвал бригадный генерал Сергей Мельник.
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Два взрыва в Харькове прогремели около 19:20 — один за другим. После первого раздалась воздушная тревога. ГУ Нацполиции в Харьковской области предупредило, что о попаданиях вражеских снарядов и пострадавших необходимо сообщать на спецлинию 102.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, ракета, Сергей Мельник, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 19:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригадный генерал Сергей Мельник призвал жителей Харькова оставаться в укрытиях".