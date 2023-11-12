Из-за взрыва на АЗК в Харькове перекрыли Полтавский Шлях
Из-за взрыва на АЗК временно ограничили движение по улице Полтавский Шлях от улицы Евгения Котляра до улицы Рылеева, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
Взрыв на АЗК в Харькове произошел около 9 утра. Патрульные одними из первых прибыли на место.
Совместно с другими службами полицейские оказали помощь пострадавшим на местах, обеспечили проезд медиков и спасателей, провели охрану места событий.
Ограничения на Полтавском Шляхе будут продолжаться до завершения работы экстренных служб.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АЗК, врыв, патрульная полиция Харьковской области, перекрыли, полтавский шлях, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 10:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за взрыва на АЗК временно ограничили движение по улице Полтавский Шлях от улицы Евгения Котляра до улицы Рылеева, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".