Из-за взрыва на АЗК в Харькове перекрыли Полтавский Шлях

Из-за взрыва на АЗК временно ограничили движение по улице Полтавский Шлях от улицы Евгения Котляра до улицы Рылеева, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Взрыв на АЗК в Харькове произошел около 9 утра. Патрульные одними из первых прибыли на место.

Совместно с другими службами полицейские оказали помощь пострадавшим на местах, обеспечили проезд медиков и спасателей, провели охрану места событий.

Ограничения на Полтавском Шляхе будут продолжаться до завершения работы экстренных служб.

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