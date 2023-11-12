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Из-за взрыва на АЗК в Харькове перекрыли Полтавский Шлях

Происшествия 10:22   12.11.2023
Оксана Якушко

Из-за взрыва на АЗК временно ограничили движение по улице Полтавский Шлях от улицы Евгения Котляра до улицы Рылеева, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Взрыв на АЗК в Харькове произошел около 9 утра. Патрульные одними из первых прибыли на место.

Совместно с другими службами полицейские оказали помощь пострадавшим на местах, обеспечили проезд медиков и спасателей, провели охрану места событий.

Ограничения на Полтавском Шляхе будут продолжаться до завершения работы экстренных служб.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 10:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за взрыва на АЗК временно ограничили движение по улице Полтавский Шлях от улицы Евгения Котляра до улицы Рылеева, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".