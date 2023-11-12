Через вибух на АЗК у Харкові перекрили Полтавський Шлях

Через вибух на АЗК тимчасово обмежили рух вулицею Полтавський Шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рилєєва, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Вибух на АЗК у Харкові стався біля 9 ранку. Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надали допомогу потерпілим на місцях, забезпечили безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснили охорону місця подій.

Обмеження на Полтавському Шляху триватимуть до завершення роботи екстрених служб.