Live
  • Нд 12.11.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

Через вибух на АЗК у Харкові перекрили Полтавський Шлях

Події 10:22   12.11.2023
Оксана Якушко

Через вибух на АЗК тимчасово обмежили рух вулицею Полтавський Шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рилєєва, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Вибух на АЗК у Харкові стався біля 9 ранку. Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надали допомогу потерпілим на місцях, забезпечили безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснили охорону місця подій.

Обмеження на Полтавському Шляху триватимуть до завершення роботи екстрених служб.

Читайте також: Вулицю біля лікарні невідкладної допомоги перекриють на місяць у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 12.11: Через вибух перекрили Полтавський Шлях
Головні новини Харкова 12.11: Через вибух перекрили Полтавський Шлях
12.11.2023, 10:32
Кількість обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Фітьо
Кількість обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Фітьо
11.11.2023, 18:37
Через вибух на АЗК у Харкові перекрили Полтавський Шлях
Через вибух на АЗК у Харкові перекрили Полтавський Шлях
12.11.2023, 10:22
Робота в Харкові. КП не можуть знайти працівників на зарплату до 27 тис. грн
Робота в Харкові. КП не можуть знайти працівників на зарплату до 27 тис. грн
11.11.2023, 17:34
Сьогодні 12 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 листопада: яке свято та день в історії
12.11.2023, 06:00
Метеорологи попереджають про пориви сильного вітру на Харківщині 12 листопада
Метеорологи попереджають про пориви сильного вітру на Харківщині 12 листопада
12.11.2023, 09:25

Новини за темою:


Ви читали новину: «Через вибух на АЗК у Харкові перекрили Полтавський Шлях»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 10:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через вибух на АЗК тимчасово обмежили рух вулицею Полтавський Шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рилєєва, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".