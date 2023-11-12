Через вибух на АЗК у Харкові перекрили Полтавський Шлях
Через вибух на АЗК тимчасово обмежили рух вулицею Полтавський Шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рилєєва, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.
Вибух на АЗК у Харкові стався біля 9 ранку. Патрульні одними з перших прибули на місце. Спільно з іншими службами поліцейські надали допомогу потерпілим на місцях, забезпечили безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснили охорону місця подій.
Обмеження на Полтавському Шляху триватимуть до завершення роботи екстрених служб.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: АЗК, врыв, патрульная полиция Харьковской области, перекрыли, полтавский шлях, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 10:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через вибух на АЗК тимчасово обмежили рух вулицею Полтавський Шлях від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рилєєва, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".