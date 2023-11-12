Харків’яни чують вибухи – окупанти завдають ракетних ударів

Бригадний генерал Сергій Мельник закликав мешканців Харкова залишатися в укриттях.

“Ворог завдає ударів – залишайтесь в укриттях”, – закликав бригадний генерал Сергій Мельник.

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Два вибухи в Харкові пролунали близько 19:20 – один за одним. Після першого пролунала повітряна тривога. ГУ Нацполіції в Харківській області попередило, що про влучання ворожих снарядів та постраждалих необхідно повідомляти на спецлінію 102.