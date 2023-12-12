Live
  • Вт 12.12.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.87
  • EUR 39.67

У Харкові замінили 15 км водоводів

Суспільство 16:58   12.12.2023
Оксана Якушко
У Харкові замінили 15 км водоводів

З початку року бригади КП «Харківводоканал» переклали близько 15 км технічно зношених ділянок водоводів.

Як повідомив начальник виробничого відділу комплексу «Харківводопостачання» Андрій Личкатий, масштабну заміну комунікацій провели на вулицях Гвардійців-Широнінців, Героїв Праці, Сумській, Іжевській, Єнакіївській, Полтавський Шлях.

«Перекладання проводимо системно, з обов’язковою капітальною реконструкцією оглядових колодязів, заміною люків, встановленням сучасної запірної арматури та пожежних гідрантів. Використовуємо лише якісні матеріали та обладнання, які прослужать не один десяток років», – наголосив Андрій Личкатий.

За його словами, до кінця року бригади планують провести реконструкцію водоводів на вулицях Кузнечній, Залютинській, Автомобільній та у пров. 1-му Орському.

Читайте також: У Харкові за тиждень усунули близько 100 пошкоджень на водоводах

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Коли «Київстар» відновить роботу – незрозуміло – гендиректор компанії
Коли «Київстар» відновить роботу – незрозуміло – гендиректор компанії
12.12.2023, 17:41
Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку
Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку
12.12.2023, 08:04
У Харкові замінили 15 км водоводів
У Харкові замінили 15 км водоводів
12.12.2023, 16:58
21 правопорушення діяльності ВЛК зафіксували на Харківщині від початку року
21 правопорушення діяльності ВЛК зафіксували на Харківщині від початку року
12.12.2023, 16:48
“Вдало знайшов продавця”: мер Люботина під Харковом купив авто за 643 тис. грн
“Вдало знайшов продавця”: мер Люботина під Харковом купив авто за 643 тис. грн
11.12.2023, 21:31
У ЗСУ повідомили, хто входить у штурмові загони РФ, які атакують Синьківку
У ЗСУ повідомили, хто входить у штурмові загони РФ, які атакують Синьківку
12.12.2023, 16:01

Новини за темою:

17:13
В Основ’янському районі Харкова переклали водопровідні мережі
16:24
Паводок на Харківщині: синоптики попередили про можливі затоплення
21:53
«Не дивляться куди б’ють»: життя у Дворічній й Петропавлівці під обстрілами
13:15
Жителі трьох районів у Харкові вночі матимуть проблеми з водою: адреси
12:11
Зникала електрика. У місті на Харківщині відновили водопостачання

Ви читали новину: «У Харкові замінили 15 км водоводів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 16:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "С начала года бригады КП «Харьковводоканал» переложили около 15 км технически изношенных участков водоводов.".