У Харкові замінили 15 км водоводів
З початку року бригади КП «Харківводоканал» переклали близько 15 км технічно зношених ділянок водоводів.
Як повідомив начальник виробничого відділу комплексу «Харківводопостачання» Андрій Личкатий, масштабну заміну комунікацій провели на вулицях Гвардійців-Широнінців, Героїв Праці, Сумській, Іжевській, Єнакіївській, Полтавський Шлях.
«Перекладання проводимо системно, з обов’язковою капітальною реконструкцією оглядових колодязів, заміною люків, встановленням сучасної запірної арматури та пожежних гідрантів. Використовуємо лише якісні матеріали та обладнання, які прослужать не один десяток років», – наголосив Андрій Личкатий.
За його словами, до кінця року бригади планують провести реконструкцію водоводів на вулицях Кузнечній, Залютинській, Автомобільній та у пров. 1-му Орському.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вода, водовод, КП «Харьковводоканал», ремонт, труба, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 16:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "С начала года бригады КП «Харьковводоканал» переложили около 15 км технически изношенных участков водоводов.".