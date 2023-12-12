У Харкові замінили 15 км водоводів

З початку року бригади КП «Харківводоканал» переклали близько 15 км технічно зношених ділянок водоводів.

Як повідомив начальник виробничого відділу комплексу «Харківводопостачання» Андрій Личкатий, масштабну заміну комунікацій провели на вулицях Гвардійців-Широнінців, Героїв Праці, Сумській, Іжевській, Єнакіївській, Полтавський Шлях.

«Перекладання проводимо системно, з обов’язковою капітальною реконструкцією оглядових колодязів, заміною люків, встановленням сучасної запірної арматури та пожежних гідрантів. Використовуємо лише якісні матеріали та обладнання, які прослужать не один десяток років», – наголосив Андрій Личкатий.

За його словами, до кінця року бригади планують провести реконструкцію водоводів на вулицях Кузнечній, Залютинській, Автомобільній та у пров. 1-му Орському.