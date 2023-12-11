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У Харкові за тиждень усунули близько 100 пошкоджень на водоводах

Суспільство 18:08   11.12.2023
Оксана Якушко
У Харкові за тиждень усунули близько 100 пошкоджень на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 97 аварійних ситуацій на водоводах.

Також комунальники впорядкували 75 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та відремонтували 14 водорозбірних колонок.

Зокрема, відновлювальні та профілактичні заходи проводяться в Шевченківському районі. У вихідні бригади ліквідували пошкодження на магістралях на вулицях Космічній, Архітекторів, Клочківській, пр. Людвіга Свободи та ін. Паралельно комунальники капітально відремонтували два оглядові колодязі та встановили два пожежні гідранти. Після завершення робіт території впорядкували.

Інформацію про аварії на водоводах приймають за тел. 15-33.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 18:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 97 аварійних ситуацій на водоводах.".