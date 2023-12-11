В Харькове за неделю устранили около 100 повреждений на водоводах

За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 97 аварийных ситуаций на водоводах.

Также коммунальщики привели в порядок 75 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры и отремонтировали 14 водоразборных колонок.

В частности, восстановительные и профилактические мероприятия проводятся в Шевченковском районе. В выходные бригады ликвидировали повреждения на магистралях на улицах Космической, Архитекторов, Клочковской, пр. Людвига Свободы и др. Параллельно коммунальщики капитально отремонтировали два смотровых колодца и установили два пожарных гидранта. После завершения работ территории благоустроили.

Информацию об авариях на водоводах принимают по тел.: 15-33.

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