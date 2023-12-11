В Харькове за неделю устранили около 100 повреждений на водоводах
За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 97 аварийных ситуаций на водоводах.
Также коммунальщики привели в порядок 75 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры и отремонтировали 14 водоразборных колонок.
В частности, восстановительные и профилактические мероприятия проводятся в Шевченковском районе. В выходные бригады ликвидировали повреждения на магистралях на улицах Космической, Архитекторов, Клочковской, пр. Людвига Свободы и др. Параллельно коммунальщики капитально отремонтировали два смотровых колодца и установили два пожарных гидранта. После завершения работ территории благоустроили.
Информацию об авариях на водоводах принимают по тел.: 15-33.
Читайте также: На улице Корабельной в Харькове меняют участок водовода
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: водовод, КП «Харьковводоканал», Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове за неделю устранили около 100 повреждений на водоводах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 97 аварийных ситуаций на водоводах.".