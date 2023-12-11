Live
  • Пн 11.12.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.74
  • EUR 39.6

В Харькове за неделю устранили около 100 повреждений на водоводах

Общество 18:08   11.12.2023
Оксана Якушко
В Харькове за неделю устранили около 100 повреждений на водоводах

За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 97 аварийных ситуаций на водоводах.

Также коммунальщики привели в порядок 75 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры и отремонтировали 14 водоразборных колонок.

В частности, восстановительные и профилактические мероприятия проводятся в Шевченковском районе. В выходные бригады ликвидировали повреждения на магистралях на улицах Космической, Архитекторов, Клочковской, пр. Людвига Свободы и др. Параллельно коммунальщики капитально отремонтировали два смотровых колодца и установили два пожарных гидранта. После завершения работ территории благоустроили.

Информацию об авариях на водоводах принимают по тел.: 15-33.

Читайте также: На улице Корабельной в Харькове меняют участок водовода

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харьковчанам предлагают работу в суде: зарплата и требования
Харьковчанам предлагают работу в суде: зарплата и требования
10.12.2023, 13:49
Оптимистические речи Зеленского ведут к расколу в обществе – FT
Оптимистические речи Зеленского ведут к расколу в обществе – FT
11.12.2023, 14:56
В полиции показали кадры после ДТП под Харьковом, где погибла семья волонтеров
В полиции показали кадры после ДТП под Харьковом, где погибла семья волонтеров
11.12.2023, 15:30
Главные новости Харькова 11.12: Маск защищает задержанного в Харькове, фронт
Главные новости Харькова 11.12: Маск защищает задержанного в Харькове, фронт
11.12.2023, 14:57
Угрожали отцу расстрелом: во время оккупации Харьковщины изнасиловали женщину
Угрожали отцу расстрелом: во время оккупации Харьковщины изнасиловали женщину
11.12.2023, 13:31
Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины
Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины
11.12.2023, 18:31

Новости по теме:

16:25
На улице Корабельной в Харькове меняют участок водовода
16:31
В Индустриальном районе Харькова коммунальщики обновляют коммуникации
17:08
В Харькове за неделю устранили 63 аварии на водоводах
17:14
В Салтовском районе Харькова в этом году заменили более 6 км коммуникаций
16:35
В Холодногорском районе Харькова обновляют водоводы

Вы читали новость: «В Харькове за неделю устранили около 100 повреждений на водоводах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 18:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 97 аварийных ситуаций на водоводах.".