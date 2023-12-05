На улице Корабельной в Харькове меняют участок водовода

Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» продолжают восстановительные мероприятия на улице Корабельной, в ходе которых переложат участок сети протяженностью 200 м.

Как сообщил начальник службы водопроводных сетей Новобаварского района Евгений Сальков, специалисты завершили подготовительный этап и приступили к замене трубопровода.

«Этот водовод эксплуатируется около 40 лет, поэтому тут часто случаются аварии. Мы заменим запорную арматуру, капитально отремонтируем смотровые колодцы и установим новые пожарные гидранты. Всего с начала года в районе уже переложили более двух тысяч метров сетей», — рассказал Евгений Сальков.

Сообщить об утечке воды можно по тел.: 15-33.