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На улице Корабельной в Харькове меняют участок водовода

Общество 16:25   05.12.2023
Оксана Якушко
На улице Корабельной в Харькове меняют участок водовода

Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» продолжают восстановительные мероприятия на улице Корабельной, в ходе которых переложат участок сети протяженностью 200 м.

Как сообщил начальник службы водопроводных сетей Новобаварского района Евгений Сальков, специалисты завершили подготовительный этап и приступили к замене трубопровода.

«Этот водовод эксплуатируется около 40 лет, поэтому тут часто случаются аварии. Мы заменим запорную арматуру, капитально отремонтируем смотровые колодцы и установим новые пожарные гидранты. Всего с начала года в районе уже переложили более двух тысяч метров сетей», — рассказал Евгений Сальков.

Сообщить об утечке воды можно по тел.: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 16:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» продолжают восстановительные мероприятия на улице Корабельной, в ходе которых переложат участок сети протяженностью 200 м.".