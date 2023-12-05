На улице Корабельной в Харькове меняют участок водовода
Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» продолжают восстановительные мероприятия на улице Корабельной, в ходе которых переложат участок сети протяженностью 200 м.
Как сообщил начальник службы водопроводных сетей Новобаварского района Евгений Сальков, специалисты завершили подготовительный этап и приступили к замене трубопровода.
«Этот водовод эксплуатируется около 40 лет, поэтому тут часто случаются аварии. Мы заменим запорную арматуру, капитально отремонтируем смотровые колодцы и установим новые пожарные гидранты. Всего с начала года в районе уже переложили более двух тысяч метров сетей», — рассказал Евгений Сальков.
Сообщить об утечке воды можно по тел.: 15-33.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: водовод, КП «Харьковводоканал», ремонт, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 16:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» продолжают восстановительные мероприятия на улице Корабельной, в ходе которых переложат участок сети протяженностью 200 м.".