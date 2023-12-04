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Перешли к внутренним работам: как ремонтируют дом в Харькове, показала мэрия

Общество 10:58   04.12.2023
Оксана Горун
Перешли к внутренним работам: как ремонтируют дом в Харькове, показала мэрия

Дом, пострадавший от российских обстрелов, восстанавливают в жилом массиве Кулиничи в Немышлянском районе.

Работы в доме на ул. Грищенко ведет подрядная организация, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Рабочие уже отремонтировали кровлю в местах общего пользования, установили окна в поврежденных квартирах и на лестничных площадках, восстановили систему отопления, холодного водоснабжения и канализации. Работы по восстановлению стен и полов в квартирах продолжаются», — сообщили в мэрии.

Ремонт в ванной - кладут плитку
Фото: пресс-служба ХГС

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Вставляют окна в доме в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дом, пострадавший от российских обстрелов, восстанавливают в жилом массиве Кулиничи в Немышлянском районе".