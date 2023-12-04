Перешли к внутренним работам: как ремонтируют дом в Харькове, показала мэрия

Дом, пострадавший от российских обстрелов, восстанавливают в жилом массиве Кулиничи в Немышлянском районе.

Работы в доме на ул. Грищенко ведет подрядная организация, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Рабочие уже отремонтировали кровлю в местах общего пользования, установили окна в поврежденных квартирах и на лестничных площадках, восстановили систему отопления, холодного водоснабжения и канализации. Работы по восстановлению стен и полов в квартирах продолжаются», — сообщили в мэрии.