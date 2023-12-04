Перешли к внутренним работам: как ремонтируют дом в Харькове, показала мэрия
Дом, пострадавший от российских обстрелов, восстанавливают в жилом массиве Кулиничи в Немышлянском районе.
Работы в доме на ул. Грищенко ведет подрядная организация, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«Рабочие уже отремонтировали кровлю в местах общего пользования, установили окна в поврежденных квартирах и на лестничных площадках, восстановили систему отопления, холодного водоснабжения и канализации. Работы по восстановлению стен и полов в квартирах продолжаются», — сообщили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дом, пострадавший от российских обстрелов, восстанавливают в жилом массиве Кулиничи в Немышлянском районе".