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Перейшли до внутрішніх робіт: як ремонтують будинок у Харкові, показала мерія

Суспільство 10:58   04.12.2023
Оксана Горун
Перейшли до внутрішніх робіт: як ремонтують будинок у Харкові, показала мерія Фото: пресслужба ХМР

Будинок, який постраждав від російських обстрілів, відновлюють у житловому масиві Кулиничі в Немишлянському районі.

Роботи в будинку на вул. Грищенко веде підрядна організація, повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Робітники вже відремонтували покрівлю в місцях загального користування, встановили вікна в пошкоджених квартирах і на сходових майданчиках, відновили систему опалення, холодного водопостачання та каналізації. Роботи з відновлення стін та підлоги у квартирах тривають”, – відзначили в мерії.

Ремонт у ванній - кладуть плитку

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Вставляють вікна у будинку в Харкові

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 10:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок, який постраждав від російських обстрілів, відновлюють у житловому масиві Кулиничі в Немишлянському районі".