Перейшли до внутрішніх робіт: як ремонтують будинок у Харкові, показала мерія

Будинок, який постраждав від російських обстрілів, відновлюють у житловому масиві Кулиничі в Немишлянському районі.

Роботи в будинку на вул. Грищенко веде підрядна організація, повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Робітники вже відремонтували покрівлю в місцях загального користування, встановили вікна в пошкоджених квартирах і на сходових майданчиках, відновили систему опалення, холодного водопостачання та каналізації. Роботи з відновлення стін та підлоги у квартирах тривають”, – відзначили в мерії.