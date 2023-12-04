Перейшли до внутрішніх робіт: як ремонтують будинок у Харкові, показала мерія
Фото: пресслужба ХМР
Будинок, який постраждав від російських обстрілів, відновлюють у житловому масиві Кулиничі в Немишлянському районі.
Роботи в будинку на вул. Грищенко веде підрядна організація, повідомила пресслужба Харківської міськради.
“Робітники вже відремонтували покрівлю в місцях загального користування, встановили вікна в пошкоджених квартирах і на сходових майданчиках, відновили систему опалення, холодного водопостачання та каналізації. Роботи з відновлення стін та підлоги у квартирах тривають”, – відзначили в мерії.
Читайте також: Залишився попіл. Що обіцяють власникам згорілих квартир на Північній Салтівці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, новини Харкова, ремонт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Перейшли до внутрішніх робіт: як ремонтують будинок у Харкові, показала мерія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок, який постраждав від російських обстрілів, відновлюють у житловому масиві Кулиничі в Немишлянському районі".