На вулиці Корабельній у Харкові міняють ділянки водоводу
Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» продовжують відновлювальні заходи на вулиці Корабельній, під час яких перекладуть ділянку мережі завдовжки 200 м.
Як повідомив начальник служби водопровідних мереж Новобаварського району Євген Сальков, спеціалісти завершили підготовчий етап і почали міняти трубопровід.
«Цей водовід експлуатується близько 40 років, тому тут часто трапляються аварії. Ми замінимо запірну арматуру, капітально відремонтуємо оглядові колодязі та встановимо нові пожежні гідранти. Загалом з початку року в районі вже переклали понад дві тисячі метрів мереж», – розповів Євген Сальков.
Повідомити про витік води можна за тел.: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: водовод, КП «Харьковводоканал», ремонт, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 16:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» продовжують відновлювальні заходи на вулиці Корабельній, під час яких перекладуть ділянку мережі завдовжки 200 м.".