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В Харькове заменили 15 км водоводов

Общество 16:58   12.12.2023
Оксана Якушко
В Харькове заменили 15 км водоводов

С начала года бригады КП «Харьковводоканал» переложили около 15 км технически изношенных участков водоводов.

Как сообщил начальник производственного отдела комплекса «Харьковводоснабжение» Андрей Лычкатый, масштабные замены коммуникаций провели на улицах Гвардейцев-Широнинцев, Героев Труда, Сумской, Ижевской, Енакиевской, Полтавский Шлях.

«Перекладку ведем системно, с обязательной капитальной реконструкцией смотровых колодцев, заменой люков, установкой современной запорной арматуры и пожарных гидрантов. Используем только качественные материалы и оборудование, которые прослужат не один десяток лет», — подчеркнул  Андрей Лычкатый.

По его словам, до конца года бригады планируют провести реконструкцию водоводов на улицах Кузнечной, Залютинской, Автомобильной и в пер. 1-м Орском.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 16:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года бригады КП «Харьковводоканал» переложили около 15 км технически изношенных участков водоводов.".