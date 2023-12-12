В Харькове заменили 15 км водоводов
С начала года бригады КП «Харьковводоканал» переложили около 15 км технически изношенных участков водоводов.
Как сообщил начальник производственного отдела комплекса «Харьковводоснабжение» Андрей Лычкатый, масштабные замены коммуникаций провели на улицах Гвардейцев-Широнинцев, Героев Труда, Сумской, Ижевской, Енакиевской, Полтавский Шлях.
«Перекладку ведем системно, с обязательной капитальной реконструкцией смотровых колодцев, заменой люков, установкой современной запорной арматуры и пожарных гидрантов. Используем только качественные материалы и оборудование, которые прослужат не один десяток лет», — подчеркнул Андрей Лычкатый.
По его словам, до конца года бригады планируют провести реконструкцию водоводов на улицах Кузнечной, Залютинской, Автомобильной и в пер. 1-м Орском.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вода, водовод, КП «Харьковводоканал», ремонт, труба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 16:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года бригады КП «Харьковводоканал» переложили около 15 км технически изношенных участков водоводов.".