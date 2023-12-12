В Харькове заменили 15 км водоводов

С начала года бригады КП «Харьковводоканал» переложили около 15 км технически изношенных участков водоводов.

Как сообщил начальник производственного отдела комплекса «Харьковводоснабжение» Андрей Лычкатый, масштабные замены коммуникаций провели на улицах Гвардейцев-Широнинцев, Героев Труда, Сумской, Ижевской, Енакиевской, Полтавский Шлях.

«Перекладку ведем системно, с обязательной капитальной реконструкцией смотровых колодцев, заменой люков, установкой современной запорной арматуры и пожарных гидрантов. Используем только качественные материалы и оборудование, которые прослужат не один десяток лет», — подчеркнул Андрей Лычкатый.

По его словам, до конца года бригады планируют провести реконструкцию водоводов на улицах Кузнечной, Залютинской, Автомобильной и в пер. 1-м Орском.

Читайте также: В Харькове за неделю устранили около 100 повреждений на водоводах