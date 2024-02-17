За життя одного з постраждалих від удару “шахедами” по Харкову борються лікарі
Досі в лікарні з тяжкими опіками перебуває один із харків’ян, які постраждали від удару “шахедами” по нафтобазі в Немишлянському районі, повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.
“На сьогодні одна людина перебуває у лікарні, у неї дуже серйозні опіки, й лікарі роблять все можливе для того, щоб врятувати життя цієї людини. Крім цього, декілька людей ще перебувають на амбулаторному лікуванні, щоб локалізувати ті поранення, які були“, – сказав Терехов.
Він зазначив, що на цей час останнім масштабним ударом по Харкову був саме приліт “шахедів” Немишлі 9 лютого. Тоді загинули семеро людей, у тому числі – троє дітей.
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На цей час, за словами мера Харкова, обстановка в місті “більш-менш спокійна”.
“Лунають повітряні тривоги. Лунають вони щодня, кілька разів на день”, – зазначив Терехов.
Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, немышля, новини Харкова, поранені, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 14:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Досі в лікарні з тяжкими опіками перебуває один із харків’ян, які постраждали від удару “шахедами” по нафтобазі в Немишлянському районі, повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону".