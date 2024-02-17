За жизнь одного из пострадавших от удара «шахедами» по Харькову борются врачи
До сих пор в больнице с тяжелыми ожогами находится один из харьковчан, которые пострадали от удара «шахедами» по нефтебазе в Немышлянском районе, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«На сегодня один человек находится в больнице, у него очень серьезные ожоги, и врачи делают все возможное для того, чтобы спасти жизнь этого человека. Кроме этого, несколько человек еще находятся на амбулаторном лечении, чтобы локализовать ранения, которые были», — сказал Терехов.
Он отметил, что на данный момент последним масштабным ударом по Харькову был именно прилет «шахедов» по Немышле 9 февраля. Тогда погибли семь человек, в том числе — три ребенка.
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На данный момент, по словам мэра Харькова, обстановка в городе «более или менее спокойная».
«Раздаются воздушные тревоги. Раздаются они каждый день, несколько раз в день», — отметил Терехов.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, немышля, новости Харькова, поранені, терехов;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 14:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До сих пор в больнице с тяжелыми ожогами находится один из харьковчан, которые пострадали от удара «шахедами» по нефтебазе в Немышлянском районе, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона".