Удари по Ізраїлю відволікають увагу від кровопролиття в Україні – Коваленко

Вночі Іран завдав масованого удару по Ізраїлю. За попередніми даними, у хід пішли 185 “шахедів” та їхніх аналогів, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу “земля-земля”. Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко написав, чому це вигідно РФ і як таке взагалі стало можливим.

“Епоха Рональда Рейгана і Маргарет Тетчер пройшла. Замість адекватних, рівноцінних відповідей, дискусії ні про що. Терористи з трибуни ООН несуть брехню та виправдовують кровопролиття – геноцид! Лідер держави, що претендує на звання світового гегемона, світла демократії (США – Ред.), закликає уникати ескалації країну, по якій спрямовують сотні ракет і дронів-камікадзе”, — нагадав Коваленко про найбільш яскраві “зразки” реакції світової спільноти на події на Близькому Сході та в Україні.

Він наголосив, що СРСР, а потім і РФ активно допомагали країнам-ізгоям у розвитку військових технологій. Вони отримували як готову техніку, так і технології. А країни Заходу понад три десятиліття “закривали очі” на те, що відбувалося, та намагалися “вести діалог з людожерами”.

“Вчора, коли тільки починалася підготовка КВІР до масованого удару по Ізраїлю, мені на очі потрапив скрін з відео, на якому в Тегеран стягувалися комплекси РЕБ 1Л222М “Автобаза-М”. Дані системи, як за назвою ви могли зрозуміти, російського виробництва, грають важливу роль при захисті мережі ППО від радіоелектронної боротьби шляхом постановки перешкод сигналам GPS, РЛС та супутників на великій висоті та великій відстані, а також для раптового нападу на ворожі літаки та атакувальні системи, фактично, засліплюючи їхні системи. Здавалося б, звідки в Ірану сучасний російський комплекс РЕБ?” – навів приклад Коваленко.

Водночас росіяни в Україні застосовують іранські ПТРК “Dehlaviyeh” – точну копію російського ПТРК “Корнет”. Такий само протитанковий ракетний комплекс – точну копію російського та іранського – днями презентувала КНДР. Балістичні ракети, які запустив Іран по Ізраїлю минулої ночі, з’явилися на озброєнні в персів у результаті розвитку ракетної програми, в чому їм активно допомагали ті самі СРСР/РФ і Північна Корея.

Усе, що зараз відбувається на Близькому Сході, вигідне росіянам, переконаний Коваленко.

“Удари по Ізраїлю відволікають увагу від кровопролиття в Україні, так само як різанина 7 жовтня… Але США, які занурилися в політичне шапіто на капітолійському пагорбі, не готові до двох викликів одночасно, країни-ізгої та диктаторські режими бачать слабкість світового поліціянта. Настає епоха безкарного терору, який росії лише на руку та який вона стимулюватиме й надалі, у тій чи іншій формі”, — прогнозує військово-політичний оглядач.