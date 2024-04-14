Удары по Израилю отвлекают внимание от кровопролития в Украине — Коваленко

Ночью Иран нанес массированный удар по Израилю. По предварительным данным, в ход пошли 185 «шахедов» и их аналогов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко написал, почему это выгодно РФ и как такое вообще стало возможным.

«Эпоха Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер прошла. Вместо адекватных, равноценных ответов, дискуссии ни о чем. Террористы с трибуны ООН несут ересь и оправдывают кровопролитие – геноцид! Лидер державы, претендующей на звание мирового гегемона, светоча демократии (США — Ред.), призывает избегать эскалации страну, по которой направляются сотни ракет и дронов-камикадзе», — напомнил Коваленко о наиболее ярких «образчиках» реакции мирового сообщества на события на Ближнем Востоке и в Украине.

Он подчеркнул, что СССР, а затем и РФ активно помогали странам-изгоям в развитии военных технологий. Они получали как готовую технику, так и технологии. А страны Запада более трех десятилетий «закрывали глаза» на происходящее и пытались «вести диалог с людоедами».

«Вчера, когда только начиналась подготовка КСИР к массированному удару по Израилю, мне на глаза попался скрин с видео, на котором в Тегеран стягивались комплексы РЭБ 1Л222М “Автобаза-М”. Данные системы, как по названию вы могли понять, российского производства, играют важную роль при защите сети ПВО от радиоэлектронной борьбы путем постановки помех сигналам GPS, РЛС и спутников на большой высоте и на большом расстоянии, а также для внезапного нападения на вражеские самолеты и атакующие системы, фактически, ослепляя их системы. Казалось бы, откуда у Ирана современный российский комплекс РЭБ?» — привел пример Коваленко.

В то же время россияне в Украине применяют иранские ПТРК «Dehlaviyeh» — точную копию российского ПТРК «Корнет». Такой же противотанковый ракетный комплекс — точную копию российского и иранского — на днях презентовала КНДР. Баллистические ракеты, которые запустил Иран по Израилю минувшей ночью, появились на вооружении у персов в результате развития ракетной программы, в чем им активно помогали все те же СССР/РФ и Северная Корея.

Все происходящее сейчас на Ближнем Востоке выгодно россиянам, убежден Коваленко.

«Удары по Израилю отвлекают внимание от кровопролития в Украине, точно так же как резня 7 октября… Но США, погрязшие в политическом шапито на капитолийском холме не готовы к двум вызовам одновременно, страны-изгои и диктаторские режимы видят слабость мирового полицейского. Наступает эпоха безнаказанного террора, который россии только на руку и который она будет стимулировать и дальше, в той или иной форме», — прогнозирует военно-полититческий обозреватель.