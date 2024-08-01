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Поблизу Вовчанська йде бій, РФ скинула КАБи на Куп’янщину – Генштаб на 16:00

Суспільство 16:53   01.08.2024
Вікторія Яковенко
Поблизу Вовчанська йде бій, РФ скинула КАБи на Куп’янщину – Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до українських позицій в районі Андріївки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки і Піщаного. Загалом на напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень. В районах Новоосинового і Петропавлівки окупанти скинули по авіабомбі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Поблизу Вовчанська йде бій, РФ скинула КАБи на Куп’янщину – Генштаб на 16:00
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".