Поблизу Вовчанська йде бій, РФ скинула КАБи на Куп’янщину – Генштаб на 16:00

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до українських позицій в районі Андріївки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки і Піщаного. Загалом на напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень. В районах Новоосинового і Петропавлівки окупанти скинули по авіабомбі.