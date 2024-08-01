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Сирський повідомив, де на Харківщині йдуть запеклі бої та чи має ворог успіхи

Суспільство 15:45   01.08.2024
Вікторія Яковенко
Сирський повідомив, де на Харківщині йдуть запеклі бої та чи має ворог успіхи Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський протягом трьох діб відвідав бригади, які воюють на сході країни. Серед них були й ті, що ведуть бої на Куп’янському напрямку та на півночі Харківщини.

Сирський поінформував, що на Куп‘янському напрямку в районі, Піщаного, Стельмахівки та Макіївки тривають запеклі бої, але українські захисники тримають позиції.

«На Харківському напрямку, в районі Глибокого, Вовчанська, також бої, але ворог успіху не має, несе істотні втрати», – зазначив Сирський.

Бої, за словами Головнокомандувача ЗСУ, тривають й на Покровському та Сіверському напрямках.

«Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін», – додав Сирський.

Читайте також: ЗС РФ у Глибокому мінують місцевість, у Вовчанську готуються штурмувати – ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 15:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський протягом трьох діб відвідав бригади, які воюють на сході країни. Серед них були й ті, що ведуть бої на Куп’янському напрямку та на півночі Харківщини.".