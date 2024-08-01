Сирський повідомив, де на Харківщині йдуть запеклі бої та чи має ворог успіхи

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський протягом трьох діб відвідав бригади, які воюють на сході країни. Серед них були й ті, що ведуть бої на Куп’янському напрямку та на півночі Харківщини.

Сирський поінформував, що на Куп‘янському напрямку в районі, Піщаного, Стельмахівки та Макіївки тривають запеклі бої, але українські захисники тримають позиції.

«На Харківському напрямку, в районі Глибокого, Вовчанська, також бої, але ворог успіху не має, несе істотні втрати», – зазначив Сирський.

Бої, за словами Головнокомандувача ЗСУ, тривають й на Покровському та Сіверському напрямках.

«Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін», – додав Сирський.