ЗС РФ у Глибокому мінують місцевість, у Вовчанську готуються штурмувати – ЗСУ
ОТУВ “Харків” поінформувало про ситуацію на Харківському напрямку фронту 1 серпня. Окупанти з РФ активні на трьох локаціях: на півночі від Харкова, у Вовчанську та біля Сотницького Козачка.
“У районі населеного пункту Глибоке противник провів евакуаційні заходи. Здійснює мінування на можливих напрямках просування Сил оборони України, проводить підготовку штурмових груп до наступальних дій. У Вовчанську провів внутрішню ротацію штурмових груп 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї армії. У кварталі девʼятиповерхівок здійснює підготовку до штурмових дій особового складу 4-ї добровольчої штурмової бригади. В районі агрегатного заводу здійснює постачання медикаментів та продуктів харчування за допомогою БпЛА. В районі населеного пункту Сотницький Козачок російські окупанти нарощують систему управління та зв’язку, збільшують застосування розвідувальних БпЛА”, – повідомила пресслужба ОТУВ “Харків”.
За добу на Харківському напрямку сталося вісім бойових зіткнень. З початку доби йде зіткнення в районі Вовчанська, ворог завдав ракетного удару по Харківщині. Радикальних змін на фронті немає.
“Втрат позицій наших військ не допущено”, – наголосили захисники України.
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Втрати ворога за добу вбитими та пораненими – 127 осіб. Один окупант здався в полон. Також ЗСУ підбили або знищили повністю 38 одиниць техніки ворога, у тому числі два танки, три бойові броньовані машини, шість артилерійських систем, 12 автомобілів, три одиниці спеціальної техніки, 12 БПЛА. Крім того, знищено 62 укриття росіян та один пункт зберігання їхніх боєприпасів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, глубокое, ОТГВ "Харьков", Сотницкий Казачок, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 09:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ОТУВ “Харків” поінформувало про ситуацію на Харківському напрямку фронту 1 серпня. Окупанти з РФ активні на трьох локаціях: на півночі від Харкова, у Вовчанську та біля Сотницького Козачка".