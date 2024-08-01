Live
  • Чт 01.08.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.4

ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ

Происшествия 09:27   01.08.2024
Оксана Горун
ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

ОТГВ «Харьков» проинформировала о ситуации на Харьковском направлении фронта 1 августа. Оккупанты из РФ активничают в трех локациях: на севере от Харькова, в Волчанске и около Сотницкого Казачка.

«В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия. Осуществляет минирование на возможных направлениях продвижения Сил обороны Украины, проводит подготовку штурмовых групп к наступательным действиям. В Волчанске провел внутреннюю ротацию штурмовых групп 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии. В квартале девятиэтажек осуществляет подготовку к штурмовым действиям личного состава 4-й добровольческой штурмовой бригады. В районе Агрегатного завода осуществляет поставку медикаментов и продуктов питания с помощью БПЛА. В районе населенного пункта Сотницкий Казачок российские оккупанты наращивают систему управления и связи, увеличивают применение разведывательных БПЛА», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

За сутки на Харьковском направлении произошло восемь боевых столкновений. С начала суток идет столкновение в районе Волчанска, враг нанес ракетный удар по Харьковщине. Радикальных изменений в обстановке на фронте нет.

«Потери позиций наших войск не допущены», — подчеркнули защитники Украины.

Читайте также: ISW: российские войска продвинулись у Купянска, на Харьковском направлении бои

Потери врага за сутки убитыми и ранеными — 127 человек. Один оккупант сдался в плен. Также ВСУ подбили или уничтожили полностью 38 единиц техники врага, в том числе два танка, три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских систем, 12 автомобилей, три единицы специальной техники, 12 БПЛА. Кроме того, уничтожены 62 укрытия россиян и один пункт хранения их боеприпасов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 1 августа: ракетный удар, обстрелы, есть погибшие
Главные новости Харькова 1 августа: ракетный удар, обстрелы, есть погибшие
01.08.2024, 09:33
Ракетный удар по Харьковщине нанесли ночью 1 августа ВС РФ: подробности
Ракетный удар по Харьковщине нанесли ночью 1 августа ВС РФ: подробности
01.08.2024, 08:03
Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку
Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству должников за коммуналку
31.07.2024, 16:15
ДТП с обнаженным мужчиной в Харькове: в полиции сообщили, что случилось (фото)
ДТП с обнаженным мужчиной в Харькове: в полиции сообщили, что случилось (фото)
31.07.2024, 19:15
Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 августа: какой праздник и день в истории
01.08.2024, 06:00
ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ
ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ
01.08.2024, 09:27

Новости по теме:

08:30
Генштаб сообщил, где Силы обороны отбивали штурмы врага на Харьковщине
07:44
ISW: российские войска продвинулись у Купянска, на Харьковском направлении бои
10:42
ВС РФ под Волчанском используют Starlink — ОТГВ «Харьков»
09:24
Генштаб сообщил о боях на Харьковщине: где атакуют ВС РФ
07:45
ISW: на Харьковщине у ВС РФ — без продвижений, они с техникой штурмуют Донбасс

Вы читали новость: «ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 09:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОТГВ «Харьков» проинформировала о ситуации на Харьковском направлении фронта 1 августа. Оккупанты из РФ активничают в трех локациях: на севере от Харькова, в Волчанске и около Сотницкого Казачка".