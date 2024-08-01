ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ

ОТГВ «Харьков» проинформировала о ситуации на Харьковском направлении фронта 1 августа. Оккупанты из РФ активничают в трех локациях: на севере от Харькова, в Волчанске и около Сотницкого Казачка.

«В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия. Осуществляет минирование на возможных направлениях продвижения Сил обороны Украины, проводит подготовку штурмовых групп к наступательным действиям. В Волчанске провел внутреннюю ротацию штурмовых групп 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии. В квартале девятиэтажек осуществляет подготовку к штурмовым действиям личного состава 4-й добровольческой штурмовой бригады. В районе Агрегатного завода осуществляет поставку медикаментов и продуктов питания с помощью БПЛА. В районе населенного пункта Сотницкий Казачок российские оккупанты наращивают систему управления и связи, увеличивают применение разведывательных БПЛА», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

За сутки на Харьковском направлении произошло восемь боевых столкновений. С начала суток идет столкновение в районе Волчанска, враг нанес ракетный удар по Харьковщине. Радикальных изменений в обстановке на фронте нет.

«Потери позиций наших войск не допущены», — подчеркнули защитники Украины.

Потери врага за сутки убитыми и ранеными — 127 человек. Один оккупант сдался в плен. Также ВСУ подбили или уничтожили полностью 38 единиц техники врага, в том числе два танка, три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских систем, 12 автомобилей, три единицы специальной техники, 12 БПЛА. Кроме того, уничтожены 62 укрытия россиян и один пункт хранения их боеприпасов.