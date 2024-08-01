Сырский сообщил, где на Харьковщине идут жестокие бои и имеет ли враг успехи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в течение трех суток посетил бригады, которые воюют на востоке страны. Среди них были и те, которые ведут бои на Купянском направлении и на севере Харьковщины.

Сырский проинформировал, что на Купянском направлении в районе, Песчаного, Стельмаховки и Макеевки продолжаются упорные бои, но украинские защитники держат позиции.

«На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, тоже бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери», — отметил Сырский.

Бои, по словам Главнокомандующего ВСУ, продолжаются и на Покровском и Северском направлениях.

«Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон», — добавил Сырский.