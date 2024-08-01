Сырский сообщил, где на Харьковщине идут жестокие бои и имеет ли враг успехи
Фото: Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в течение трех суток посетил бригады, которые воюют на востоке страны. Среди них были и те, которые ведут бои на Купянском направлении и на севере Харьковщины.
Сырский проинформировал, что на Купянском направлении в районе, Песчаного, Стельмаховки и Макеевки продолжаются упорные бои, но украинские защитники держат позиции.
«На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, тоже бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери», — отметил Сырский.
Бои, по словам Главнокомандующего ВСУ, продолжаются и на Покровском и Северском направлениях.
«Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон», — добавил Сырский.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, воюют, ВСУ, Купянское, направление, сырский, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в течение трех суток посетил бригады, которые воюют на востоке страны. Среди них были и те, которые ведут бои на Купянском направлении и на севере Харьковщины.".