Вблизи Волчанска идет бой, РФ сбросила КАБ на Купянщину — Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к украинским позициям в районе Андреевки. Три атаки противника еще продолжаются недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Всего на направлении зафиксировано пять боестолкновений. В районах Новоосинового и Петропавловки оккупанты сбросили по авиабомбе.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".