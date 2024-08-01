Вблизи Волчанска идет бой, РФ сбросила КАБ на Купянщину — Генштаб на 16:00

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к украинским позициям в районе Андреевки. Три атаки противника еще продолжаются недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Всего на направлении зафиксировано пять боестолкновений. В районах Новоосинового и Петропавловки оккупанты сбросили по авиабомбе.