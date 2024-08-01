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Вблизи Волчанска идет бой, РФ сбросила КАБ на Купянщину — Генштаб на 16:00

Общество 16:53   01.08.2024
Виктория Яковенко
Вблизи Волчанска идет бой, РФ сбросила КАБ на Купянщину — Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня безуспешно пытался продвинуться к украинским позициям в районе Андреевки. Три атаки противника еще продолжаются недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Всего на направлении зафиксировано пять боестолкновений. В районах Новоосинового и Петропавловки оккупанты сбросили по авиабомбе.

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Автор: Виктория Яковенко
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Вблизи Волчанска идет бой, РФ сбросила КАБ на Купянщину — Генштаб на 16:00
Вблизи Волчанска идет бой, РФ сбросила КАБ на Купянщину — Генштаб на 16:00
01.08.2024, 16:53

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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".