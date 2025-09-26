Live
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області

Погода 19:48   26.09.2025
Оксана Якушко
Ілюстративне фото: Pixabay

Прогноз погоди на завтра, 27 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

День у Харківській області пройде без опадів☀️. Вітер прогнозують північний, 5 – 10 м/с. Можлива мінлива хмарність🌥.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі прогнозують заморозки❄️ 0 – 3°, вдень повітря прогріється до 13 – 18°.

 

У Харкові день також пройде без опадів☀️. Вітер очікують північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 2 – 4° тепла, але на поверхні ґрунту можливі заморозки❄️ 0 – 2°,вдень стовпчик термометра підніметься до 15 – 17°.

Читайте також: Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте

Оксана Якушко
