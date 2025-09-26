Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області
Ілюстративне фото: Pixabay
Прогноз погоди на завтра, 27 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
День у Харківській області пройде без опадів☀️. Вітер прогнозують північний, 5 – 10 м/с. Можлива мінлива хмарність🌥.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі прогнозують заморозки❄️ 0 – 3°, вдень повітря прогріється до 13 – 18°.
У Харкові день також пройде без опадів☀️. Вітер очікують північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 2 – 4° тепла, але на поверхні ґрунту можливі заморозки❄️ 0 – 2°,вдень стовпчик термометра підніметься до 15 – 17°.
Читайте також: Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: заморозки, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 19:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".