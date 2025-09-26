Live
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области

Погода 19:48   26.09.2025
Оксана Якушко
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области Иллюстративное фото: Pixabay

Прогноз погоды на завтра, 27 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

День в Харьковской области пройдет без осадков☀️. Ветер прогнозируют северный, 5 – 10 м/с. Возможна переменная облачность.
Температура воздуха ночью составит 1 – 6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​воздух прогреется до 13 – 18°.

В Харькове день пройдет без осадков☀️. Ветер ожидают северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 2 – 4° тепла, но на поверхности почвы возможны заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​столбик термометра поднимется до 15 – 17°.

Читайте также: Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет

Автор: Оксана Якушко
