Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
Иллюстративное фото: Pixabay
Прогноз погоды на завтра, 27 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
День в Харьковской области пройдет без осадков☀️. Ветер прогнозируют северный, 5 – 10 м/с. Возможна переменная облачность.
Температура воздуха ночью составит 1 – 6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем воздух прогреется до 13 – 18°.
В Харькове день пройдет без осадков☀️. Ветер ожидают северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 2 – 4° тепла, но на поверхности почвы возможны заморозки ❄️ 0 – 2°, днем столбик термометра поднимется до 15 – 17°.
Читайте также: Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: заморозки, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 19:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".