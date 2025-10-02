У якому стані укриття в Харкові й де можна сховатися від обстрілів
Про стан укриттів у Харкові розповів міський голова Ігор Терехов.
За його словами, найбільшим укриттям залишається метрополітен. У місті є 30 станцій, які відкриті цілодобово на випадок ворожого обстрілу,
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Крім цього, ми маємо практично три тисячі найпростіших укриттів, які розташовані в житлових будинках, в підвальних приміщеннях. Ми перевірили їх і перевіряємо. Але головне, що ми не перевіряємо, а ми робимо все можливе для того, щоб ці укриття були в робочому стані. Доставляємо десь лавки, десь світло проводимо, питну воду завозимо. Ці укриття повинні бути відчинені для того, щоб люди мали можливість спускатися у рази необхідності. Крім цього, ми маємо обладнані зупинки. Це безпечні зупинки, які ми встановили по місту Харкову, і люди теж можуть використовувати їх в якості укриттів. Працюємо для того, щоб ці укриття були постійно в робочому стані”, – сказав Терехов.
