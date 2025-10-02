Live
В каком состоянии убежища в Харькове и, где можно укрыться от обстрелов

Записано 11:45   02.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В каком состоянии убежища в Харькове и, где можно укрыться от обстрелов Фото: ХГС

О состоянии укрытий в Харькове рассказал городской голова Игорь Терехов.

По его словам, наибольшим укрытием остается метрополитен. В городе есть 30 станций, которые открыты круглосуточно на случай вражеского обстрела,

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Кроме этого, у нас практически три тысячи простейших укрытий, которые расположены в жилых домах, в подвальных помещениях. Мы проверили их и проверяем. Но главное, что мы не проверяем, а мы делаем все возможное, чтобы эти укрытия были в рабочем состоянии. Доставляем где-то лавки, где-то свет проводим, питьевую воду завозим. Эти укрытия должны быть открыты для того, чтобы люди могли спускаться в случае необходимости. Кроме этого, у нас есть оборудованные остановки. Это безопасные остановки, которые мы установили по городу Харькову, и люди тоже могут использовать их в качестве укрытий. Работаем для того, чтобы эти укрытия были постоянно в рабочем состоянии», – отметил Терехов.

Читайте также: «Что-то я не могу говорить»: Терехов о возможных проблемах со светом и теплом

Автор: Николь Костенко-Лагутина
