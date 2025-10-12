Дощитиме і буде прохолодно. Прогноз погоди на 13 жовтня у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 13 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі та вранці очікують невеликий дощ🌧, вдень місцями можливий невеликий дощ🌧. Триматиметься хмарна погода🌥.
Вітер прогнозують західний, 7 – 12 м/с, вночі місцями очікують пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень від 8 до 13° тепла.
У Харкові вночі та вранці прогнозують невеликий дощ🌧, день пройде без опадів🌤
Вітер очікують західний, 7 – 12 м/с, вночі прогнозують пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 9 – 11° тепла.
