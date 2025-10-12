Будет дождливо и прохладно. Прогноз погоды на 13 октября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 13 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью и утром ожидают небольшой дождь, днем местами возможен небольшой дождь. Будет облачная погода 🌥.
Ветер прогнозируют западный, 7-12 м/с, ночью местами ожидают порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем от 8 до 13° тепла.
В Харькове ночью и утром прогнозируют небольшой дождь, день пройдет без осадков.
Ветер ожидают западный, 7-12 м/с, ночью прогнозируют порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6 – 8° тепла, днем столбик термометра поднимется до 9 – 11° тепла.
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
