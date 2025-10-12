Live
  • Вс 12.10.2025
  • Харьков  +10°С
Будет дождливо и прохладно. Прогноз погоды на 13 октября в Харькове и области

Погода 19:58   12.10.2025
Оксана Якушко
Будет дождливо и прохладно. Прогноз погоды на 13 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 13 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью и утром ожидают небольшой дождь, днем ​​местами возможен небольшой дождь. Будет облачная погода 🌥.
Ветер прогнозируют западный, 7-12 м/с, ночью местами ожидают порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем ​​от 8 до 13° тепла.

В Харькове ночью и утром прогнозируют небольшой дождь, день пройдет без осадков.
Ветер ожидают западный, 7-12 м/с, ночью прогнозируют порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 9 – 11° тепла.

Читайте также: Взрыв в Харькове: россияне ударили КАБом, есть пострадавший

Автор: Оксана Якушко
