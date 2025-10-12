Будет дождливо и прохладно. Прогноз погоды на 13 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 13 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью и утром ожидают небольшой дождь, днем ​​местами возможен небольшой дождь. Будет облачная погода 🌥.

Ветер прогнозируют западный, 7-12 м/с, ночью местами ожидают порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10° тепла, днем ​​от 8 до 13° тепла.

В Харькове ночью и утром прогнозируют небольшой дождь, день пройдет без осадков.

Ветер ожидают западный, 7-12 м/с, ночью прогнозируют порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 9 – 11° тепла.