Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 21 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі прогнозують місцями невеликі опади🌧, вдень дощ🌧. Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫. Протягом дня буде хмарна погода.🌥
Вітер прогнозують західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень від 5 до 10° тепла.
У Харкові вночі очікують невеликі опади🌧, вдень прогнозують дощ🌧. Вночі та вранці можливий слабкий туман🌫.
Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень прогріється до 6 – 8° тепла.
20 Жовтня 2025 в 20:21