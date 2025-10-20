Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 21 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі прогнозують місцями невеликі опади🌧, вдень дощ🌧. Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫. Протягом дня буде хмарна погода.🌥

Вітер прогнозують західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень від 5 до 10° тепла.

У Харкові вночі очікують невеликі опади🌧, вдень прогнозують дощ🌧. Вночі та вранці можливий слабкий туман🌫.

Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень прогріється до 6 – 8° тепла.