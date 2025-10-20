Live
  • Пн 20.10.2025
Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 21 октября в Харькове и области

Погода 20:21   20.10.2025
Оксана Якушко
Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 21 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 21 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью прогнозируют местами небольшие осадки, днем ​​дождь. Ночью и утром ожидается слабый туман. В течение дня будет облачная погода.
Ветер прогнозируют западный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем ​​от 5 до 10° тепла.

В Харькове ночью ожидают небольшие осадки, днем ​​прогнозируют дождь. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4 – 6° тепла, днем ​​прогреется до 6 – 8° тепла.

Читайте также: «Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину

Автор: Оксана Якушко
