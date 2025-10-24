Live
Вдень дощитиме. Прогноз погоди на 25 жовтня у Харкові й області

Погода 20:00   24.10.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на завтра, 25 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують дощ🌧, вранці та вдень значний. Протягом дня триматиметься хмарна погода.🌥

Вітер вночі очікують південно-східний, вдень південно-західний, 9 – 14 м/с, можливі пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 10 – 15° тепла.

 

У Харкові також прогнозують дощ, який вранці та вдень буде значним🌧.

Вітер вночі прогнозують південно-східний, вдень південно-західний, 9 – 14 м/с, з поривами 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12° тепла, вдень прогріється до 12 – 14° тепла.

Читайте також: Двоє поранених у Харкові через удар БпЛА (оновлено)

Автор: Оксана Якушко
