Вдень дощитиме. Прогноз погоди на 25 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 25 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області прогнозують дощ🌧, вранці та вдень значний. Протягом дня триматиметься хмарна погода.🌥
Вітер вночі очікують південно-східний, вдень південно-західний, 9 – 14 м/с, можливі пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 10 – 15° тепла.
У Харкові також прогнозують дощ, який вранці та вдень буде значним🌧.
Вітер вночі прогнозують південно-східний, вдень південно-західний, 9 – 14 м/с, з поривами 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12° тепла, вдень прогріється до 12 – 14° тепла.
