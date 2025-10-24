Live
Днем будет дождь. Прогноз погоды на 25 октября в Харькове и области

Погода 20:00   24.10.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 25 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют дождь, утром и днем ​​значительный. В течение дня будет держаться облачная погода.
Ветер ночью ожидают юго-восточный, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 10 – 15° тепла.

В Харькове также прогнозируют дождь, который утром и днем он ​​будет значительным.
Ветер ночью прогнозируют юго-восточный, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12° тепла, днем ​​прогреется до 12 – 14° тепла.

Автор: Оксана Якушко
