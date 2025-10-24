Днем будет дождь. Прогноз погоды на 25 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 25 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют дождь, утром и днем ​​значительный. В течение дня будет держаться облачная погода.

Ветер ночью ожидают юго-восточный, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 10 – 15° тепла.

В Харькове также прогнозируют дождь, который утром и днем он ​​будет значительным.

Ветер ночью прогнозируют юго-восточный, днем ​​юго-западный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10 – 12° тепла, днем ​​прогреется до 12 – 14° тепла.