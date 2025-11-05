Погана видимість на дорогах. Прогноз погоди на 6 листопада у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 6 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без опадів☀️. Вночі та вранці прогнозують туман🌫, видимість на дорогах буде 200 – 500 м. Вдень можлива мінлива хмарність.🌥
Вітер північно-східний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень прогріється до 9 – 14° тепла.
У Харкові вдень не обіцяють опадів.☀️ Вночі та вранці можливий туман🌫, видимість становитиме 200 – 500 м.
Вітер буде північно-східний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 5 – 7° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 11 – 13° тепла.
