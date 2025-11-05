Плохая видимость на дорогах. Прогноз погоды на 6 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 6 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без осадков☀️. Ночью и утром прогнозируют туман 🌫, видимость на дорогах будет 200 – 500 м. Днем возможна переменная облачность.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем прогреется до 9 – 14° тепла.
В Харькове днем не обещают осадков. ☀️ Ночью и утром возможен туман, видимость составит всего 200 – 500 м.
Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5 – 7° тепла, днем столбик термометра поднимется до 11 – 13° тепла.
Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
