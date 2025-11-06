Live
Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 7 листопада у Харкові й області

Оксана Якушко
Прогноз погоди на завтра, 7 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без опадів.☀️ Вночі та вранці очікують на слабкий туман🌫. Вдень буде хмарно з проясненнями🌥.

Вітер прогнозують північно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень прогріється від 8 до 13° тепла.

 

У Харкові не прогнозують на завтра опадів☀️. Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫.

Вітер буде північно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень стовпчик підніметься до 8 – 10° тепла.

