Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 7 листопада у Харкові й області
Фото: ХМР
Прогноз погоди на завтра, 7 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без опадів.☀️ Вночі та вранці очікують на слабкий туман🌫. Вдень буде хмарно з проясненнями🌥.
Вітер прогнозують північно-східний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень прогріється від 8 до 13° тепла.
У Харкові не прогнозують на завтра опадів☀️. Вночі та вранці очікують слабкий туман🌫.
Вітер буде північно-східний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень стовпчик підніметься до 8 – 10° тепла.
Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2025 в 20:32