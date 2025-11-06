Live
Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 7 ноября в Харькове и области

Погода 20:32   06.11.2025
Оксана Якушко
Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 7 ноября в Харькове и области Фото: ХГС

Прогноз погоды на завтра, 7 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков.☀️ Ночью и утром ожидают слабый туман🌫. Днем будет облачно с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем ​​прогреется от 8 до 13° тепла.

В Харькове не прогнозируют на завтра осадков☀️. Ночью и утром ожидают слабый туман.
Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 4 – 6° тепла, днем ​​столбик поднимется до 8 – 10° тепла.

Автор: Оксана Якушко
