Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 7 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 7 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков.☀️ Ночью и утром ожидают слабый туман🌫. Днем будет облачно с прояснениями 🌥.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем ​​прогреется от 8 до 13° тепла.

В Харькове не прогнозируют на завтра осадков☀️. Ночью и утром ожидают слабый туман.

Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 4 – 6° тепла, днем ​​столбик поднимется до 8 – 10° тепла.