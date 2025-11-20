Дощ, туман, вдень до +15. Прогноз погоди 21 листопада у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на п’ятницю, 21 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області очікують невеликий дощ🌧. Вночі та вранці прогнозують туман🌫, видимість 👀становитиме 200 – 500 м. Потягом дня зберігатиметься хмарна погода.🌥
Вітер буде південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8º тепла, вдень від 10 до 15° тепла.
У Харкові прогнозують невеликий дощ🌧. Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.
Вітер буде південний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 3 – 5º тепла, вдень прогріється до 13 – 15° тепла.
Читайте також: У Харкові ввели аварійні відключення світла
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Дощ, туман, вдень до +15. Прогноз погоди 21 листопада у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2025 в 19:57;