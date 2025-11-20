Дощ, туман, вдень до +15. Прогноз погоди 21 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 21 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області очікують невеликий дощ🌧. Вночі та вранці прогнозують туман🌫, видимість 👀становитиме 200 – 500 м. Потягом дня зберігатиметься хмарна погода.🌥

Вітер буде південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 3 до 8º тепла, вдень від 10 до 15° тепла.

У Харкові прогнозують невеликий дощ🌧. Вночі та вранці очікують туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.

Вітер буде південний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 3 – 5º тепла, вдень прогріється до 13 – 15° тепла.

