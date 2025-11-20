Дождь, туман, днем ​​до +15. Прогноз погоды 21 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 21 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ожидают небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируют туман, видимость составит 200 – 500 м. В течение дня будет сохраняться облачная погода.

Ветер будет южный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8º тепла, днем ​​от 10 до 15° тепла.

В Харькове прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром ожидают туман, видимость 200 – 500 м.

Ветер будет южный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3 – 5º тепла, днем ​​прогреется до 13 – 15° тепла.

