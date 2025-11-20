Дождь, туман, днем до +15. Прогноз погоды 21 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на пятницу, 21 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ожидают небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируют туман, видимость составит 200 – 500 м. В течение дня будет сохраняться облачная погода.
Ветер будет южный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8º тепла, днем от 10 до 15° тепла.
В Харькове прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром ожидают туман, видимость 200 – 500 м.
Ветер будет южный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3 – 5º тепла, днем прогреется до 13 – 15° тепла.
