Новини Харкова – головне за 30 листопада: що відомо про просування росіян
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:33
РФ захопила Борівську Андріївку та просунулася на Куп’янщині? Відповідь ISW
Нещодавно росіяни розповсюдили серію фейків про нібито просування ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямах, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).
Так, російські блогери стверджували, що окупанти просунулися до залізничної станції Гарбузівка на півночі від Вільчі – населений пункт розташований на півночі області. Проте, встановили аналітики, ця інформація – хибна.
Крім того, російські блогери писали, що росіяни повністю захопили Борівську Андріївку на Борівському напрямі, а також увійшли до Петропавлівки на Куп’янщині. Нічого із цього експерти також не змогли підтвердити. Проте, уточнили в Інституті вивчення війни, незначне просування ворога на Куп’янщині все ж таки є.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Петропавлівки (на схід від Куп’янська) під час механізованого штурму”, – уточнили в ISW.
Читайте також: Сьогодні 30 листопада 2025 року: яке свято і день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Фронт, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 30 листопада: що відомо про просування росіян», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2025 в 07:33;