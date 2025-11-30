Новини Харкова – головне за 30 листопада: що відомо про просування росіян

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:33

РФ захопила Борівську Андріївку та просунулася на Куп’янщині? Відповідь ISW

Нещодавно росіяни розповсюдили серію фейків про нібито просування ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямах, зазначили в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, російські блогери стверджували, що окупанти просунулися до залізничної станції Гарбузівка ​​на півночі від Вільчі – населений пункт розташований на півночі області. Проте, встановили аналітики, ця інформація – хибна.

Крім того, російські блогери писали, що росіяни повністю захопили Борівську Андріївку на Борівському напрямі, а також увійшли до Петропавлівки на Куп’янщині. Нічого із цього експерти також не змогли підтвердити. Проте, уточнили в Інституті вивчення війни, незначне просування ворога на Куп’янщині все ж таки є.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Петропавлівки (на схід від Куп’янська) під час механізованого штурму”, – уточнили в ISW.