Сьогодні 30 листопада 2025: яке свято та день в історії

30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. У цей день 1786 року Велике герцогство Тосканське стало першою державою, яка скасувала смертну кару. У 1936-му пожежа знищила Кришталевий палац у Лондоні. У 1939-му почалася радянсько-фінська війна. У 1954-му вперше в історії зафіксували випадок поранення людини метеоритом. У 1979-му і 1982-му вийшли одні з найуспішніших альбомів гурту “Pink Floyd” (“The Wall”) та Майкла Джексона (“Thriller”). У 2013-му розпочався силовий розгін “Беркутом” Євромайдану у Києві.

Свята та пам’ятні дати 30 листопада

30 листопада в Україні – День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ та День гарбуза.

У світі – Міжнародний день захисту інформації, День пам’яті жертв хімічної війни.

Остання неділя листопада – це Міжнародний день Біблії.

Також сьогодні: Міжнародний день сексу, Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день “Міста за життя”, День вічної молодості, Міжнародний день спідниці.

30 листопада в історії

30 листопада 1786 року Велике герцогство Тосканське стало першою державою, яка скасувала смертну кару. Відповідне рішення ухвалив великий герцог Леопольд (у майбутньому – імператор Священної Римської імперії Леопольд II).

З нагоди цієї події у світі проводять акцію “Міста за життя” – у її рамках закликають відмовитися від смертної кари по всьому світу. У містах, що приєднуються до акції, підсвічують один знаковий пам’ятник або відому будівлю.

Ініціатор скасування страти герцог Леопольд взагалі відомий як реформатор. У Тоскані він провів податкову реформу, зменшивши ставки, а також здійснив чимало змін, що розширили громадянські свободи.

“Скасування ним смертної кари стало першим постійним скасуванням у сучасну епоху. 30 листопада 1786 року, фактично заблокувавши страти (остання була в 1769 році), Леопольд оприлюднив реформу кримінального кодексу, яка скасувала смертну кару та наказала знищити всі знаряддя для страти на його землі. Також були заборонені тортури… Леопольд також схвалив та сприяв розробці політичної конституції, яка, як кажуть, на багато років випередила прийняття французької конституції”, — пише про цього прогресивного герцога та майбутнього імператора англомовна Вікіпедія.

30 листопада 1918 року Данія визнала незалежність Ісландії.

30 листопада 1936 року в Лондоні сталася пожежа, яка знищила Кришталевий палац. Докладніше.

30 листопада 1939 року розпочалася радянсько-фінська (або Зимова) війна.

30 листопада 1954 року уламок метеорита Силакога поранив американку Енн Елізабет Годжес. Так вона стала знаменитістю та увійшла в історію, адже це був перший задокументований випадок поранення позаземним об’єктом людини. Докладніше.

30 листопада 1979 року вийшов легендарний альбом гурту “Pink Floyd” – “The Wall” (“Стіна”). Докладніше.

30 листопада 1982 року Майкл Джексон випустив найбільш продаваний альбом всіх часів – “Thriller”. Докладніше.

30 листопада 1992 року Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію про заборону на розробку, виробництво, накопичення та застосування хімічної зброї та її знищення. Тому на цю дату припадає День пам’яті жертв хімічної війни.

30 листопада 2013 року розпочався силовий розгін “Беркутом” Євромайдану у Києві. Докладніше.

Церковне свято 30 листопада

30 листопада вшановують пам’ять апостола Андрія Першозваного. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 30 листопада ще немає снігу, то зима буде тепла та малосніжна. А якщо сніг уже лежить на землі – холодна й снігова.

Якщо в день Андрія йде сніг — зима буде морозною та холодною.

Якщо вогонь в печі червоний – буде холод, якщо білий – відлига.

Що не можна робити 30 листопада

Не можна виконувати домашню роботу, шити й вишивати.

Не можна вінчатися та влаштовувати гуляння.

Бажано не виходити з дому, особливо – в темну пору доби.