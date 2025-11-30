Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. В этот день 1786 года Великое герцогство Тосканское стало первым государством, отменившим смертную казнь. В 1936-м пожар уничтожил Хрустальный дворец в Лондоне. В 1939-м началась советско-финская война. В 1954-м впервые в истории зафиксировали случай ранения человека метеоритом. В 1979-м и 1982-м вышли одни из самых успешных альбомов группы «Pink Floyd» («The Wall») и Майкла Джексона («Thriller»). В 2013-м начался силовой разгон «Беркутом» Евромайдана в Киеве.
Праздники и памятные даты 30 ноября
30 ноября в Украине – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ и День тыквы.
В мире – Международный день защиты информации, День памяти жертв химической войны.
Последнее воскресенье ноября – это Международный день Библии.
Также сегодня: Международный день секса, Всемирный день домашних животных, Международный день «Города за жизнь», День вечной молодости, Международный день юбки.
30 ноября в истории
30 ноября 1786 года Великое герцогство Тосканское стало первым государством, отменившим смертную казнь. Соответствующее решение принял великий герцог Леопольд (в будущем – император Священной Римской империи Леопольд II).
По случаю этого события в мире проводят акцию «Города за жизнь» – в ее рамках призывают отказаться от смертной казни по всему миру. В присоединяющихся к акции городах подсвечивают один знаковый памятник или известное здание.
Инициатор отмены смертной казни герцог Леопольд вообще известен как реформатор. В Тоскане он провел налоговую реформу, снизив ставки, а также осуществил немало изменений, расширивших гражданские свободы.
«Отмена им смертной казни стала первой постоянной отменой в современную эпоху. 30 ноября 1786 года, фактически заблокировав казни (последняя была в 1769 году), Леопольд обнародовал реформу уголовного кодекса, которая отменила смертную казнь и приказала уничтожить все орудия для казни на его земле. Также были запрещены пытки… Леопольд также одобрил и способствовал разработке политической конституции, которая, как говорят, на многие годы опередила принятие французской конституции», — пишет об этом прогрессивном герцоге и будущем императоре англоязычная Википедия.
30 ноября 1918 года Дания признала независимость Исландии.
30 ноября 1936 года в Лондоне произошел пожар, который уничтожил Хрустальный дворец. Подробнее.
30 ноября 1939 года началась советско-финская (или Зимняя) война.
30 ноября 1954 года обломок метеорита Силакога ранил американку Энн Элизабет Ходжес. Так она стала знаменитостью и вошла в историю, ведь это был первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом. Подробнее.
30 ноября 1979 года вышел легендарный альбом группы «Pink Floyd» — «The Wall» («Стена»). Подробнее.
30 ноября 1982 года Майкл Джексон выпустил самый продаваемый альбом всех времен — «Thriller». Подробнее.
30 ноября 1992 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрете на разработку, производство, накопление и применение химического оружия и его уничтожение. Поэтому на эту дату приходится День памяти жертв химической войны.
30 ноября 2013 года начался силовой разгон «Беркутом» Евромайдана в Киеве. Подробнее.
Церковный праздник 30 ноября
30 ноября чтят память апостола Андрея Первозванного. Подробнее.
Народные приметы
Если 30 ноября еще снега, то зима будет теплая и малоснежная. А если снег уже лежит на земле – холодная и снежная.
Если в день Андрея идет снег, зима будет морозной и холодной.
Если огонь в печи красный – будет холод, если белый – оттепель.
Что нельзя делать 30 ноября
Нельзя выполнять домашнюю работу, шить и вышивать.
Нельзя венчаться и устраивать застолье.
Желательно не выходить из дома, особенно – в темное время суток.
